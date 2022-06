(Di giovedì 30 giugno 2022) El Paìs dedica un ampio articolo alla lotta nello sport per l’affermazione dei diritti LGBT+. Tra gli altri, parla David Guerrero presidente dell’associazione Sport e Diversità, autore del libro “Corri come una ragazza”. Parla della diversità del calcio rispetto agli altri sport. “I tifosi sfogherebbero tutte le loro frustrazioni e la violenza verbale è terribile”, lamenta David Guerrero che considera comprensibile ladi una calciatore a non rivelare la propria omosessualità. “In caso diilinsulto che riceverebbe sarebbe quello dio, gestire la pressione sociale è complicato”. Guerrero ritiene che non aiuta nemmeno la gestione di club e federazioni che vendono diritti di immagine a paesi in cui i diritti umani non sono rispettati. “Lo stiamo vedendo, ad esempio, con la Supercoppa spagnola ...

napolista : «Capisco la ritrosia dei calciatori gay a fare coming out, li chiamerebbero froci al primo errore» Al Paìs il pres… -

IlNapolista

.... 'Mi perdoni non riesco a parlare in questo momento, mi creda non è tatticismo'. Non trova riparo all'inquietudine in alcuna logica, in nessuna dinamica da ricostruire. 'No, noncome ...Quando alcune persone mi dicono nonnulla di arte ma le tue opere mi trasmettono emozioni, ... Quindi qual è il motivo di questaIl gusto personale. C'è chi riesce a distaccarsene e ... «Capisco la ritrosia dei calciatori gay a fare coming out, li chiamerebbero froci al primo errore» - ilNapolista ROVIGO - Fusione dei Comuni, opportunità sprecata per molti enti locali del Polesine, ma che potrebbe essere ripresa in mano per cercare di sfruttare i vantaggi che offre. Lo si è visto nei giorni sco ...