Calciomercato Bayern Monaco | Addio Tolisso | torna al Lione

(Di giovedì 30 giugno 2022)abbandona il, dove non è riuscito ad esprimersi al massimo, perre a, da dove era arrivatoestero:riparte dalla Ligue 1 dopo aver lasciato ilda svincolato. Come riferito da Fabrizio Romano, infatti,il centrocampista francese sta per diventare un nuovo giocatore del. L’accordo tra le parti è stato raggiunto e secondo Rmc Sportsarebbe già in città per svolgere le visite mediche di rito. Oggi è prevista la firma sul contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

GoalItalia : Un incredibile lavoro di scouting ?? Mané, @kkoulibaly26 e un impatto pazzesco sul calciomercato europeo ?? Grazie… - GiovaAlbanese : La #Juventus sul profilo @JuventusFCWomen pare stia annunciando un colpo di #calciomercato. L'identikit sembra quel… - MaSte92_ : RT @cmdotcom: #Bayern, #Nagelsmann trova l’amore… con la giornalista della Bild che seguiva la squadra. E lei viene sollevata dall’incarico… - cmdotcom : #Bayern, #Nagelsmann trova l’amore… con la giornalista della Bild che seguiva la squadra. E lei viene sollevata dal… - sportli26181512 : Bayern, Nagelsmann trova l’amore… con la giornalista della Bild che seguiva la squadra. E lei viene sollevata dall’… -

Calciomercato.com

La prossima sarà un'annata decisiva per l'ex allenatore del Lipsia che, al suo primo anno al, non ha entusiasmato. Dovrà fare meglio, soprattutto in Europa, ma di certo al suo fianco avrà una ...Una vera e propria beffa di: sembrava tutto definito, dettagli compresi, per il trasferimento di Renato Sanches ...tifosi milanisti entusiasti per l'arrivo in rossonero dell' exe ... Bayern Monaco: un nome in pole per sostituire Lewandowski Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di RadioCat, il Milan affronterà il Barcellona al prossimo trofeo Gamper Il Milan si prepara ad una amichevole a 5 stelle. Secondo quanto riportato da Ra ...