Bcp e Clessidra Factoring insieme per sostenere le imprese del territorio campano

La partnership tra la Banca di Credito Popolare e Clessidra Factoring SpA è stata realizzata nell'ottica di costruire il futuro insieme con le imprese campane per sviluppare e sostenere l'economia del territorio. La Banca di Credito Popolare e Clessidra Factoring SpA annunciano di aver sottoscritto un accordo per mettere a disposizione delle aziende interessate a operazioni di Factoring pro solvendo, pro

