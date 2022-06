Pubblicità

calciomercatoit : ???? Dalla Spagna: #Gattuso minaccia di dimettersi senza #Dzeko - sportli26181512 : Addio Inter, per Vecino c'è una pista francese: Matias Vecino lascia l'Inter a scadenza di contratto: sul centrocam… - RobertoCR82bis : RT @internewsit: Bremer, occhio alla Juventus. Con l'addio di De Ligt è lui l'obiettivo - Sky - - Luxgraph : L'Equipe: 'Psg-Pochettino, è addio: buonuscita monstre da 10 milioni' - internewsit : Bremer, occhio alla Juventus. Con l'addio di De Ligt è lui l'obiettivo - Sky - -

L'ex juventino aspetta l'e l'aspetta di sfoltire l'attacco, prima di far firmare all'argentino il nuovo accordo. La Juventus sta per perdere DE LIGT , sul quale il Chelsea ha ormai messo ...BATTUTA - L'era l'unica strada percorribile. A cose fatte ora, i tabloid inglesi, con il ...con un'infelice battuta del tedesco che ha fatto andare su tutte le furie il neo 90 dell'. L'...A pochi giorni dall'inizio del ritiro, la squadra partenopea rischia seriamente di perdere uno dei suoi pezzi pregiati.L’Inter ha piazzato il colpo Romelu Lukaku, si tratta di un innesto di grandissimo spessore per Simone Inzaghi. L’attaccante è in grado di garantire un buon bottino di gol e con Lautaro Martinez forma ...