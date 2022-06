Wimbledon 2022, Serena Williams subito out: “Motivata per US Open, non ero pronta per tre ore di partita” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Serena Williams ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta al primo turno di Wimbledon 2022 contro Harmony Tan. Un risultato pesante ma non del tutto inatteso, dopo uno stop di un anno e una battaglia di oltre tre ore contro la francese che alla fine si è imposta con il risultato di 7-5, 1-6, 7/6. La 23 volte campionessa Slam ha commentato così la sua prestazione: “Ho fatto anche cose buone, in altri momenti invece ho giocato male. Credo che se avessi giocato di più avrei portato a casa il match, in questo momento non sono pronta per giocare tre ore e la condizione la trovi solo giocando – ha spiegato Serena – Us Open? E’ un torneo speciale per me, sono Motivata per allenarmi e giocare il torneo di casa. Cercherò di migliorare la mia ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 giugno 2022)ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta al primo turno dicontro Harmony Tan. Un risultato pesante ma non del tutto inatteso, dopo uno stop di un anno e una battaglia di oltre tre ore contro la francese che alla fine si è imposta con il risultato di 7-5, 1-6, 7/6. La 23 volte campionessa Slam ha commentato così la sua prestazione: “Ho fatto anche cose buone, in altri momenti invece ho giocato male. Credo che se avessi giocato di più avrei portato a casa il match, in questo momento non sonoper giocare tre ore e la condizione la trovi solo giocando – ha spiegato– Us? E’ un torneo speciale per me, sonoper allenarmi e giocare il torneo di casa. Cercherò di migliorare la mia ...

