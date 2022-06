Ultime Notizie – Polemica su ‘bagni neutri’ in ateneo Pisa: “Simbolo sbagliato, ignora trans” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sono stati inaugurati i bagni neutri presso l’Università di Pisa, ma è subito Polemica sul Simbolo che ‘ignora’ le persone non binarie e trans. A sollevare la questione è Sinistra Per, che ha partecipato alla campagna per i bagni neutri. “Riteniamo sia necessario far notare che, all’interno di questo percorso, le persone non binarie e trans siano state completamente ignorate – sottolinea – a solo titolo esemplificativo, infatti, nonostante abbiano espresso dissenso verso il Simbolo proposto, si è comunque scelto di adottarlo. Simbolo, questo, usato in Svezia per indicare i bagni neutri, ma che comunemente è uno dei simboli dell’orientamento bisessuale; nulla a che vedere, quindi, con l’identità di genere. Abbiamo proposto più volte ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sono stati inaugurati i bagni neutri presso l’Università di, ma è subitosulche ‘’ le persone non binarie e. A sollevare la questione è Sinistra Per, che ha partecipato alla campagna per i bagni neutri. “Riteniamo sia necessario far notare che, all’interno di questo percorso, le persone non binarie esiano state completamentete – sottolinea – a solo titolo esemplificativo, infatti, nonostante abbiano espresso dissenso verso ilproposto, si è comunque scelto di adottarlo., questo, usato in Svezia per indicare i bagni neutri, ma che comunemente è uno dei simboli dell’orientamento bisessuale; nulla a che vedere, quindi, con l’identità di genere. Abbiamo proposto più volte ...

