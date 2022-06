Ue vuole vietare sigarette a tabacco riscaldato aromatizzato (Di mercoledì 29 giugno 2022) vietare le sigarette a base di tabacco riscaldato aromatizzato. Lo propone la Commissione europea "in risposta al notevole aumento dei volumi di prodotti del tabacco riscaldato venduti in tutta l'Ue", ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 giugno 2022)lea base di. Lo propone la Commissione europea "in risposta al notevole aumento dei volumi di prodotti delvenduti in tutta l'Ue", ...

Pubblicità

TrevisoVerdi : RT @greenMe_it: L’Ue vuole mettere al bando le sigarette a base di tabacco riscaldato per combattere il cancro ai polmoni - greenMe_it : L’Ue vuole mettere al bando le sigarette a base di tabacco riscaldato per combattere il cancro ai polmoni - simsavit : RT @ansaeuropa: Vietare le sigarette a base di tabacco riscaldato aromatizzato. Lo propone la Commissione europea 'in risposta al notevole… - ansaeuropa : Vietare le sigarette a base di tabacco riscaldato aromatizzato. Lo propone la Commissione europea 'in risposta al n… - valentinadigrav : RT @HuffPostItalia: L'Unione Europea vuole vietare le sigarette a tabacco riscaldato aromatizzato -