Ucraina | Johnson | ' se Putin fosse stato una donna non avrebbe fatto questa guerra'

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu. (Adnkronos/Dpa) - "Seuna, cosa che ovviamente non è, non penso proprio che si sarebbe imbarcato inpazza e machistadi invasione e violenza". Lo ha detto all'emittente tedesca Zdf il premier britannico Borisdopo il G7 in Baviera, aggiungendo che se da una parte i leader che hanno partecipato al vertice vogliono "disperatamente" la pace, al momento "non esiste possibilità di accordo". "- ha spiegato - non sta facendo alcuna offerta per un accordo e allo stesso tempo Zelensky, da parte sua, non può farne una". "Se cercate un esempio perfetto di maschilismo tossico, lo potete trovare guardando cosasta facendo in", ha detto ancora ...