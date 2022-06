Torino, Solet piace ma la distanza con il Salisburgo è ancora ampia (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Torino ha individuato in Oumar Solet il possibile sostituto di Gleison Bremer. Con il difensore francese è già stato un principio... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ilha individuato in Oumaril possibile sostituto di Gleison Bremer. Con il difensore francese è già stato un principio...

Pubblicità

DiMarzio : Il #Torino ha raggiunto l’accordo con Oumar #Solet. Tra poco inizieranno al via le trattative con #RedBull - DiMarzio : #Calciomercato | #Torino, gli aggiornamenti: da #Solet a #LuisHenrique - sportli26181512 : Torino, Solet piace ma la distanza con il Salisburgo è ancora ampia: Il Torino ha individuato in Oumar Solet il pos… - Luxgraph : Torino, per la difesa sempre in pole Solet. Ma serve lo sconto - marinabeccuti : Solet sempre in pole però al Torino serve lo sconto -