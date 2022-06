Tifosi dell’Inter a Linate per Lukaku. Ma lui non arriva | VIDEO (Di mercoledì 29 giugno 2022) Si era sparsa la voce, ieri, dell'arrivo di Romelu Lukaku all'aeroporto di Linate. Accorsi circa 100 Tifosi dell'Inter, rimasti, però, delusi. Ma nessuna preoccupazione. Il gigante belga arriverà a Milano in queste ore per le visite mediche Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 29 giugno 2022) Si era sparsa la voce, ieri, dell'arrivo di Romeluall'aeroporto di. Accorsi circa 100dell'Inter, rimasti, però, delusi. Ma nessuna preoccupazione. Il gigante belga arriverà a Milano in queste ore per le visite mediche

Pubblicità

tvdellosport : L’ATTESA PER #LUKAKU I tifosi dell’ @Inter aspettando Romelu #Lukaku all’aeroporto di Linate, sempre collegati su… - Cate1081 : @DiMarzio @Inter Che leccaculo, mi chiedo come i tifosi interisti siano felici di sto ritorno dopo quello che è suc… - 360_IMinter : Ma quanto è interista Romelu Lukaku che, per non creare problemi interni tra i tifosi dell’Inter, fa credere a tutt… - GiuliaOrsini7 : RT @calciomercatoit: ??? 'Sono troppo contento di essere tornato'. Romelu #Lukaku si ripresenta così ai tifosi dell'#Inter ??? #LukakuDay ht… - calciomercatoit : ??? 'Sono troppo contento di essere tornato'. Romelu #Lukaku si ripresenta così ai tifosi dell'#Inter ??? #LukakuDay -