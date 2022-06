Stefano Tacconi | figlio | “Papà ha fatto oggi i primi passetti”

(Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) –passiper. “Con l’aiuto dei fisioterapistihai suoi, è stata un’emozione indescrivibile” scrive ilAndrea nei suoi profili social, facendo il punto sul percorso di riabilitazione del padre, ricoverato al presidio riabilitativo Borsalino di Alessandria. L’ex portiere era stato ricoverato il 23 aprile scorso ad Alessandria per un’emorragia cerebrale ed era stato sottoposto a un’operazione il 6 giugno. Ora sta portando avanti la riabilitazione. Funweek.

Pubblicità

Tiziano_Med : RT @cjmimun: 'Oggi con l'aiuto dei fisioterapisti papa' ha fatto i suoi primi passetti, un'emozione indescrivibile'. Cosi' Andrea Tacconi,… - cjmimun : 'Oggi con l'aiuto dei fisioterapisti papa' ha fatto i suoi primi passetti, un'emozione indescrivibile'. Cosi' Andre… - RadioGoldAl : Primi passi per Stefano Tacconi al Borsalino di Alessandria - mister_ricci : Stefano #Tacconi, aiutato dai fisioterapisti della clinica presso la quale si trova ricoverato dopo l'ictus che l'h… - StatusSymbol2 : @maradona_pics Andrea Carnevale, Alemão, Alessandro Renica, Giuliano Giuliani, Michael Laudrup, Diego Maradona, Ste… -

IL GIORNO

"Oggi con l'aiuto dei fisioterapisti papà ha fatto i suoi primi passetti, un'emozione indescrivibile". Così Andrea, tramite i social, aggiorna sul percorso di riabilitazione del papà, dal 14 giugno al presidio riabilitativo Borsalino di Alessandria. Dal 23 aprile e fino a quella data l'ex portiere ...ALESSANDRIA - Continua il percorso di riabilitazione didopo l'emorragia cerebrale che lo ha colpito alla fine di aprile di quest'anno mentre si trovava ad Asti per un evento benefico. L'ex campione della Juventus e della Nazionale era ... Stefano Tacconi, come sta Il figlio: "Papà ha fatto i suoi primi passetti" Andrea dà un altro aggiornamento sulle condizioni del padre Stefano, ex portiere della Juve, tramite una storia social ...Andrea Tacconi, figlio di Stefano, aggiorna sul percorso di riabilitazione di suo padre attraverso le proprie pagine social.