Stefano De Martino torna ufficialmente in famiglia (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ufficializzato il ritorno di fiamma con Belèn Rodriguez, Stefano De Martino torna in famiglia Il ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belèn Rodriguez è stato ormai ufficializzato. A confermarlo è lo stesso conduttore attraverso una serie di interviste e dichiarazioni che non lasciano spazio a dubbi: "siamo due magneti che si attraggono". E' chiaro, quindi, che i due non riescono a fare a meno l'uno dell'altra e benché abbiano provato a trovare l'amore altrove, Stefano e Belèn si ricongiungono sempre dando dimostrazione – anche ai più scettici – che l'amore non ha né logiche né percorsi pre stabiliti. Nelle ultime ore, Stefano è anche tornato a viversi la famiglia, i suoceri e le amiche della moglie Belèn.

