Sinner a caccia del 3° turno con Ymer | Cocciaretto affronta Begu Apre Nole

Pubblicità

Tennis_Ita : Il programma degli italiani di mercoledì 22 giugno: Sinner, Sonego e Giorgi a caccia dei quarti ad Eastbourne. Bron… -

A differenza di Berrettini,non è uno specialista sull'erba ma chissà che la vittoria contro Stan Wawrinka al primo turno - la prima in carriera su questa superficie - non possa rappresentare ......ieri) e dunque guadagna il pass per il secondo turno dove incrocerà il nostro Jannik. ... la polacca va adella vittoria numero 36 consecutiva (sarebbe record assoluto per il terzo ...Wimbledon maschile 2022: il TABELLONE completo, tutti gli accoppiamenti e i risultati. Presenti Djokovic, Nadal, Sinner e Sonego ...LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Pioggia subito protagonista come da tradizione, programma in salita e due azzurri al secondo turno di Wimbledon, Jannik Sinner ed Elisabetta Cocciaretto. Il 20enne d ...