Programmi TV di stasera, mercoledì 29 giugno 2022. Ad Atlantide «Le macerie della guerra» (Di mercoledì 29 giugno 2022) Andrea Purgatori Rai1, ore 21.25: Modalità aereo Film del 2019 di Fausto Brizzi con Paolo Ruffini e Violante Placido. Trama: Diego è un imprenditore di successo, affascinante e ricco e la sua vita dipende dal suo cellulare, ovviamente di ultima generazione. Ivano invece è un inserviente, pulisce i bagni dell’aeroporto, non è bello, ne’ ricco ne’ famoso. Un giorno, poco prima di imbarcarsi su un volo, Diego dimentica il telefonino nella toilette vicino al gate. Ivano lo trova… ma non lo restituisce. Ha un giorno di tempo per cambiare in meglio la sua vita, utilizzando il telefonino di Diego. Quelle fatidiche ore trascorse in “modalità aereo”, cambieranno per sempre le loro vite. Rai2, ore 22.10: La signora di Purity Falls Film del 2019 di Sam Irvin con Kristanna Loken e Olivia d’Abo. Trama: Dopo la morte improvvisa del marito, Nicole e i figli, Jason di 18 anni e Justine di 16, si ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 29 giugno 2022) Andrea Purgatori Rai1, ore 21.25: Modalità aereo Film del 2019 di Fausto Brizzi con Paolo Ruffini e Violante Placido. Trama: Diego è un imprenditore di successo, affascinante e ricco e la sua vita dipende dal suo cellulare, ovviamente di ultima generazione. Ivano invece è un inserviente, pulisce i bagni dell’aeroporto, non è bello, ne’ ricco ne’ famoso. Un giorno, poco prima di imbarcarsi su un volo, Diego dimentica il telefonino nella toilette vicino al gate. Ivano lo trova… ma non lo restituisce. Ha un giorno di tempo per cambiare in meglio la sua vita, utilizzando il telefonino di Diego. Quelle fatidiche ore trascorse in “modalità aereo”, cambieranno per sempre le loro vite. Rai2, ore 22.10: La signora di Purity Falls Film del 2019 di Sam Irvin con Kristanna Loken e Olivia d’Abo. Trama: Dopo la morte improvvisa del marito, Nicole e i figli, Jason di 18 anni e Justine di 16, si ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 28 Giugno 2022 #FilminTV #StaserainTV #QuestaserainTV #GuidaTv… - AnnaMancini81 : Stasera in tv mercoledì 29 giugno 2022 – Tutti i programmi in onda - umbertonizza : Gran bel programma su @RaiTre stasera, a conduzione di @giorgiozanchini (che ascolto da anni tutte le mattine a… - CasilinaNews : Programmi, film stasera: guida TV 28 giugno 2022 - Grazia000000000 : @clalala26 Uno dei programmi più belli. Tommy fantastico ed anche il cast. Per il resto a stasera. -