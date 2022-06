Piazza Affari in calo | lettera su Cnh e Stellantis

(Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Chiusura in rosso per le borse europee, prudenti nel giorno in cui a Sintra, in Portogallo, hanno parlato i n.1 della Bce e della Federal Reserve. Christine Lagarde ha rilevato che probabilmente “non torneremo al contesto di bassa inflazione pre-pandemia” mentre Jerome Powell ha detto che un rallentamento della crescita (oggi il Pil statunitense del primo trimestre, in versione trimestrale e annualizzata, è stato rivisto dal -1,6 al -1,5%) rappresenta il prezzo da pagare per contenere la dinamica inflazionistica. Il Ftse Mib ha così chiuso a 21.833,5 punti, -1,21% rispetto al dato precedente, spinto al ribasso dalle performance di Cnh Industrial (-4,25%) e di(-2,79%) che, come tutto il comparto auto europeo, hanno pagato pegno all’accordo sullo stop ai motori diesel e benzina dal 2035. Vendite anche su UniCredit (-2,37%), Bper Banca ...

Segno negativo per la Borsa Italiana. FTSE Mib - 1,21%, FTSE Italia All - Share - 1,20%, FTSE Italia Mid Cap - 0,98%, FTSE Italia STAR - 0,95%. In rosso anche le altre principali piazze azionarie europee. La fiducia Usa frena i listini, Wall Street in rosso. Borse Ue positive dopo Lagarde (ANSA) - MILANO, 29 GIU - Piazza Affari archivia una seduta col segno meno al pari delle altre borse europee, dove le vendite colpiscono in ...