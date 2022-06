Parigi, schiaffo all'Italia: d Corte d'Appello no a estradizione per 10 ex - terroristi (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Corte d'Appello di Parigi ha respinto le richieste di estradizione per i dieci ex terroristi di estrema sinistra Italiani rifugiati Oltralpe. Tra questi Giorgio Pietrostefani (68 anni), condannato ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Lad'diha respinto le richieste diper i dieci exdi estrema sinistrani rifugiati Oltralpe. Tra questi Giorgio Pietrostefani (68 anni), condannato ...

Pubblicità

Zamberlett : RT @ilgiornale: Niente estradizione per gli ex dieci terroristi delle #br rifugiati in #Francia. 'Un atto gravissimo che non ha nulla a che… - Fidelio1971 : RT @ilgiornale: Niente estradizione per gli ex dieci terroristi delle #br rifugiati in #Francia. 'Un atto gravissimo che non ha nulla a che… - GabriellaPremo1 : RT @ilgiornale: Niente estradizione per gli ex dieci terroristi delle #br rifugiati in #Francia. 'Un atto gravissimo che non ha nulla a che… - CreMaDrifter : RT @ilgiornale: Niente estradizione per gli ex dieci terroristi delle #br rifugiati in #Francia. 'Un atto gravissimo che non ha nulla a che… - PhBaumann : RT @ilgiornale: Niente estradizione per gli ex dieci terroristi delle #br rifugiati in #Francia. 'Un atto gravissimo che non ha nulla a che… -