Pubblicità

LiciaRonzulli : I nostri azzurri stanno scrivendo la storia del nuoto ai mondiali! L’ultima doppietta di #Paltrinieri e #Acerenza è… - fanpage : È un’Italia da impazzire nella 10km ai Mondiali di nuoto: #Paltrinieri d’oro, #Acerenza d’argento! Doppietta storic… - Ettore_Rosato : Doppietta da record oggi ai mondiali di nuoto di Budapest. Un’altra medaglia per Gregorio #Paltrinieri , questa vol… - PalermoToday : Nuoto, doppietta azzurra nella 10km: Greg Paltrinieri trionfa davanti ad Acerenza - Tag24news : #Paltrinieri vince un altro oro. #mondialidinuoto -

...la medaglia d'oro nella 10 km ai Mondiali 2022 didi fondo. L'Italiano ha saputo laurearsi Campione del Mondo sull'unica distanza olimpica in acque libere, firmando una spettacolare...Unaindimenticabile neldi fondo per l'Italia. Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza sono stati i padroni della 10 km mondiale nelle acque di Budapest, con un vero e proprio arrivo in ...Che giornata al Lupa Lake! Un infinito Gregorio Paltrinieri porta a casa i dieci chilometri più difficili e contesi dei Mondiali di Budapest, mettendosi ...Un'altra impresa per Gregorio Paltrinieri nelle acque di Budapest. Il nuotatore azzurro, già vincitore della medaglia d'oro nei 1500m, di quella di bronzo nella 4x1500 e dell'argento nei 5km, si è imp ...