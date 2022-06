Nuoto di fondo | Paltrinieri oro e Acerenza argento | ordine d’arrivo | classifica e distacchi della 10 km dei Mondiali

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Oggi, mercoledì 29 giugno, ididi2022, in corso a Budapest, in Ungheria, hanno portato in dote la la doppietta italiana nella 10 km maschile: oro di Gregorioeddi Domenico, che hanno preceduto il tedesco Florian Wellbrock, bronzo. Di seguito l’completo. VIDEO PREMIAZIONE1 323Gregorio ITA 1:50:56.82 342Domenico ITA 1:50:58.2 +1.4 3 356 WELLBROCK Florian GER 1:51:11.2 +14.4 4 301 OLIVIER Marc-Antoine FRA 1:51:11.5 +14.7 5 331 BETLEHEM David HUN 1:51:29.8 +33.0 6 302 ROMANCHUK Mykhailo UKR 1:51:41.6 7 338 FRACH Niklas GER 1:51:45.8 +49.0 8 330 SLOMAN Nicholas AUS 1:51:58.1 ...

Pubblicità

sportface2016 : +++ITALIA DA URLO NELLA 10KM DI NUOTO DI FONDO: ORO GREGORIO #PALTRINIERI, ARGENTO DOMENICO #ACERENZA. SPETTACOLO AZZURRO A #BUDAPEST+++ - rtl1025 : ?????? Nuova impresa di Gregorio #Paltrinieri ai #Mondiali di nuoto in corso a #Budapest. Il campione emiliano ha vin… - Ettore_Rosato : Doppietta da record oggi ai mondiali di nuoto di Budapest. Un’altra medaglia per Gregorio #Paltrinieri , questa vol… - donatda : RT @sportface2016: +++ITALIA DA URLO NELLA 10KM DI NUOTO DI FONDO: ORO GREGORIO #PALTRINIERI, ARGENTO DOMENICO #ACERENZA. SPETTACOLO AZZURR… - CCuccolini : RT @ilpost: Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d’oro nella 10 km di fondo ai Mondiali di nuoto, Domenico Acerenza quella d’argento h… -

I Mondiali didi2022 in corso a Budapest, in Ungheria, vedono la doppietta italiana nella 10 km maschile con Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza, che conquistano rispettivamente l'oro e l'argento. ...E' il giorno della festa dell'Italia a Budapest (Ungheria) e non è la prima volta. La rassegna iridata del 2022 ha sempre i contorni del trionfo e solo nella disciplina delle acque libere il computo è ...Oggi, mercoledì 29 giugno, i Mondiali di nuoto di fondo 2022, in corso a Budapest, in Ungheria, hanno portato in dote la la doppietta italiana nella 10 km maschile: oro di Gregorio Paltrinieri ed arge ...Il nuotatore italiano Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d'oro nella 10 chilometri di fondo ai Mondiali di nuoto di Budapest, in Ungheria. È ...