Milan-Ziyech, c'è un altro indizio: e Maldini studia la proposta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Un ritorno di fiamma, un obiettivo reale. Hakim Ziyech è finito sulla lista del Milan, che è tornato a pensare a lui per rinforzare... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 29 giugno 2022) Un ritorno di fiamma, un obiettivo reale. Hakimè finito sulla lista del, che è tornato a pensare a lui per rinforzare...

Pubblicità

AntoVitiello : ?? Per #Ziyech al #Milan servono le condizioni giuste su formula con il #Chelsea e ingaggio. Ma il dialogo prosegue... - ManuBaio : #Milan forte ritorno di fiamma per #Ziyech. Il giocatore ha già dato la sua disponibilità, operazione impostata con… - DiMarzio : #calciomercato | #Milan, torna in auge il nome di #Ziyech - Milannews24_com : #DiMarzio sul mercato del #Milan ??? - sportli26181512 : Milan-Ziyech, c'è un altro indizio: e Maldini studia la proposta: Un ritorno di fiamma, un obiettivo reale. Hakim Z… -