M5s | Grillo | Di Maio è come Giuda Ci ha venduti per 30 bitcoin

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Il M5s è ancora una volta nel caos. L'arrivo a Roma di Beppeper cercare di fare chiarezza su alcuni punti chiave in agenda, non ha fatto altro che creare ancora più incertezze tra i grillini. Dalla scissione di Dialla regola dei due mandati, fino alla decisione di restare o no nel governo, il garante mischia le carte e dice tutto e il contrario di tutto. Anche sulla scissione, a seconda del momento, - si legge su Repubblica - il fondatore del Movimento si fa concavo e convesso. Prima ripete che verso Luigi Dinon prova «alcun rancore». Poi, davanti ad altri parlamentari, gli si chiude la vena: "Se Draghi pensa che il Movimento è quello del guaglione di Pomigliano d’Arco allora noi non ci stiamo al governo. Ancheha tradito Gesù, ma poi Gesù è risorto ed è diventato Gesù, mentre ...