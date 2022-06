Luca Argentero deve il suo successo tutto a lei: nessuno lo sapeva (Di mercoledì 29 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Luca Argentero deve a qualcun altro la sua fama? Se non fosse per lei non sarebbe mai arrivato dov’è oggi: ecco di chi parliamo. L’attore è ormai sulla cresta dell’onda da anni: tra esperienze al cinema e in tv, al momento è uno degli attori più richiesti nel panorama italiano. Molti ricorderanno che Argentero ha Leggi su youmovies (Di mercoledì 29 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.a qualcun altro la sua fama? Se non fosse per lei non sarebbe mai arrivato dov’è oggi: ecco di chi parliamo. L’attore è ormai sulla cresta dell’onda da anni: tra esperienze al cinema e in tv, al momento è uno degli attori più richiesti nel panorama italiano. Molti ricorderanno cheha

Pubblicità

LEBBY4EVER : RT @AlbertoFuschi: Maria Chiara Giannetta e Luca Argentero migliori attori ai #nastridargento2022 per le serie tv #DOCNelleTueMani e #Blanc… - DegliGiulietta : @petroglio @BatavoB @sonocomevenezIV @Federic00753285 non è forse la vita una costante ricerca di normalità e di un… - petroglio : @BatavoB @sonocomevenezIV @Federic00753285 @DegliGiulietta E' un ragazzo normale. Fisico atletico ma niente di ecce… - Smile_Giulia23 : RT @ANotizia: Luca Argentero: «Per la preparazione di ‘Doc‘ io e tutto il cast abbiamo frequentato il Policlinico Gemelli di Roma» https://… - Smile_Giulia23 : RT @direpuntoit: #LucaArgentero al 'Gemelli' di Roma racconta come si è preparato insieme ai medici a interpretare il protagonista di #DocN… -