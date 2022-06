Lombardia: premiati i Comuni vincitori della social call 'Giornata del verde pulito 2022' (Di mercoledì 29 giugno 2022) Milano, 29 giu. (Adnkronos) - Sono 52 i Comuni che hanno partecipato quest'anno alla social call fotografica dedicata all'ecologia lanciata da Regione Lombardia in occasione della Giornata del verde pulito 2022 (a cui hanno aderito 173 Comuni), mettendo in campo svariate iniziative e altrettante fotografie che le ritraggono e che oggi sono state premiate dall'assessore all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, all'Auditorium Testori a Milano. Alla premiazione hanno partecipato, oltre a diversi rappresentanti locali e dell'associazionismo, anche tanti giovani che hanno preso parte alle iniziative di pulizia sul territorio lombardo. I Comuni vincitori avranno l'opportunità di presentare ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Milano, 29 giu. (Adnkronos) - Sono 52 iche hanno partecipato quest'anno allafotografica dedicata all'ecologia lanciata da Regionein occasionedel(a cui hanno aderito 173), mettendo in campo svariate iniziative e altrettante fotografie che le ritraggono e che oggi sono state premiate dall'assessore all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, all'Auditorium Testori a Milano. Alla premiazione hanno partecipato, oltre a diversi rappresentanti locali e dell'associazionismo, anche tanti giovani che hanno preso parte alle iniziative di pulizia sul territorio lombardo. Iavranno l'opportunità di presentare ...

