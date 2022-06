L’HitechGP conferma Vips fino a fine stagione La F2 risponde | “Decisione sorprendente che non avrebbe preso nessuno”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Non è ancora finita la vicenda che riguarda il pilota estone Juri. Colto in flagrante mentre usava delle espressioni razziste durante una live su Twitch, è stato nelle scorse ore scaricato dalla Red Bull, essendo lo stesso pilota parte della Junior Academy, venendo quindi licenziato. Se poteva però sembrare tutto finito per lui, non è così. Il team con cui l’estone compete in F2,, ha deciso dire il pilota, affermando di dargli l’opportunità di redimersi. Prontissima la risposta della stessa F2, che pochi secondi dopo, ha subito risposto come ladella Hitech sia stata, aggiungendo come nessun’altrofatto lo stesso e che monitorerà attentamente la situazione. ...