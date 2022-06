Lauro morto nella vongolara affondata: draga impigliata o una falla nello scafo (Di mercoledì 29 giugno 2022) ANCONA - Verrà svolta un'autopsia sul corpo di Lauro Mancini , il pescatore 47enne che lunedì all'alba è morto tragicamente in mare a bordo della vongolara 'Emilia' di cui era l'armatore. Il sostituto ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 29 giugno 2022) ANCONA - Verrà svolta un'autopsia sul corpo diMancini , il pescatore 47enne che lunedì all'alba ètragicamente in mare a bordo della'Emilia' di cui era l'armatore. Il sostituto ...

Pubblicità

angiuoniluigi : RT @fanpage: L'ex boss della camorra Cosimo Di Lauro, morto nel carcere milanese di Opera potrebbe non avere ricevuto le cure necessarie pe… - infoitinterno : Lauro morto nella vongolara affondata: draga impigliata o una falla nello scafo - fanpage : L'ex boss della camorra Cosimo Di Lauro, morto nel carcere milanese di Opera potrebbe non avere ricevuto le cure ne… - Giorno_Milano : Camorra, boss Di Lauro morto in cella: si indaga per omicidio colposo - infoitinterno : Tragedia sulla vongolara, Lauro è morto sulla sua 'Emilia': pochi secondi e la barca si è ribaltata. Non ha avuto i… -