La prima ' lunare' di Electron

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Con un perfetto lancio il razzo vettore leggero, di Rocket Lab, ha piazzato in orbita terrestre il piccolo satellite Capstone della NASA. Entro alcuni giorni di volo il satellite raggiungerà un'orbitacome apripista per la stazione abitata Gateway.

... alla sua missione oltre l'orbita bassa terrestre. Il piccolo satellite Capstone* (*acronimo ... Il prossimo 13 novembre raggiungerà l'orbita dove rimarrà operativo per almeno sei mesi. L'... ... è stato lanciato con un razzo Electron della compagnia Rocket Lab, alla sua missione oltre l'... Dopo quattro mesi di viaggio nello spazio, il prossimo 13 novembre raggiungerà l'orbita dove ...