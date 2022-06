La Francia dice no all'estradizione di dieci ex Br, tra loro anche Pietrostefani (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Corte d'Appello di Parigi ha respinto le richieste. Salvini: proteggere chi ha ucciso è una vergogna Leggi su lastampa (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Corte d'Appello di Parigi ha respinto le richieste. Salvini: proteggere chi ha ucciso è una vergogna

Pubblicità

LaStampa : La Francia dice no all'estradizione di dieci ex Br, tra loro anche Pietrostefani - rep_milano : La Francia dice no all'estradizione per l'ex Br Raffaele Ventura: chi è il compagno 'Coz', condannato a 20 anni per… - lorenzo10469500 : La Francia dice no all'estradizione degli ex Br - Agenzia ANSA - Leleprox : RT @LaStampa: La Francia dice no all'estradizione di dieci ex Br - HMKnapp : RT @valeriorenzi: La Francia dice no all'estradizione di Giorgio Pietrostefani, Marina Petrella e di tutti e dieci gli ex militanti della s… -