Kvaratskhelia | il procuratore | ' Era fatta con la Juve | poi Paratici è andato via'

TORINO - Khvicha, nuovo acquisto del Napoli , è stato vicino in passato ad indossare la maglia della Juve : a svelarlo, con un post su Twitter, il suoLasha Kokiashvili : " Avevamo un pre - ...... ma solo il Napoli si è mosso" Il nuovo acquisto del Napoli, il giorgiano Khvicha, si ... Ilha rivelato che aveva un accordo con la Juventus ai tempi in cui il direttore ...Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia, neo acquisto del Napoli, ha parlato della trattativa che ha portato il georgiano in Italia. Il procuratore ha ...L' agente del calciatore georgiano nuovo acquisto del Napoli, Lasha Kokiashvili, racconta i particolari della trattativa mai andata a buon fine coi bianconeri ...