Juve, De Ligt ancora in bilico: per Allegri spunta un’altra alternativa (Di mercoledì 29 giugno 2022) Resta in piedi la possibile cessione di De Ligt in Premier League: la Juventus, intanto, valuta una serie di possibili sostituti. La Juventus, a breve, accoglierà sia Paul Pogba che Angel Di Maria. Gli ultimi incontri andati in scena, infatti, hanno consentito di sbloccare in maniera definitiva le trattative e produrre la fumata bianca tanto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 29 giugno 2022) Resta in piedi la possibile cessione di Dein Premier League: lantus, intanto, valuta una serie di possibili sostituti. Lantus, a breve, accoglierà sia Paul Pogba che Angel Di Maria. Gli ultimi incontri andati in scena, infatti, hanno consentito di sbloccare in maniera definitiva le trattative e produrre la fumata bianca tanto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

Gazzetta_it : De Ligt può andar via dalla Juve? No, anzi sì: in cambio di 120 milioni - TUTTOJUVE_COM : Ponciroli: 'Juve messa male in difesa con l'addio di De Ligt' - J_network24 : ?? #Calciomercato | L'ombra della Premier League su #DeLigt: bianconeri disposti a cederlo solo per una cifra monstre - TuttoMercatoWeb : Juve-De Ligt, ecco perché l'addio è possibile. E' asta in Premier: la richiesta è 120 milioni - _Angelo_87_ : @Vincenzo140893 @jordancs580 Hai letto cosa c’è scritto?? La Juve vuole prendere KK se il Chelsea non prende de Lig… -