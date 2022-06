Ius scholae, la proposta di legge oggi alla Camera tra ostruzionismi e divisioni a destra (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nonostante i diversi ostruzionismi di destra e centrodestra in commissione Affari costituzionali, oggi pomeriggio la proposta di legge sullo Ius scholae approderà in Aula. «Volete la sharia in Italia, con i genitori che decidono per i loro bambini!», ha attaccato la deputata della Lega, Laura Ravetto. «Abbiamofatto slittare di un mese e mezzo lo Ius scholae, cercheremo di ritardarlo ancora, se proprio non riusciamo. a bloccarlo», ha puntualizzato il leghista Igor Iezzi, mettendo in luce l’ostruzionismo che hanno attuato a destra e che si è tradotto in una valanga di emendamenti-burla, come la possibilità di ottenere la cittadinanza solo dopo un esame sulle sagre locali o sulle canzoni popolari, poi bocciati. Forza Italia si ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nonostante i diversidie centroin commissione Affari costituzionali,pomeriggio ladisullo Iusapproderà in Aula. «Volete la sharia in Italia, con i genitori che decidono per i loro bambini!», ha attaccato la deputata della Lega, Laura Ravetto. «Abbiamofatto slittare di un mese e mezzo lo Ius, cercheremo di ritardarlo ancora, se proprio non riusciamo. a bloccarlo», ha puntualizzato il leghista Igor Iezzi, mettendo in luce l’ostruzionismo che hanno attuato ae che si è tradotto in una valanga di emendamenti-burla, come la possibilità di ottenere la cittadinanza solo dopo un esame sulle sagre locali o sulle canzoni popolari, poi bocciati. Forza Italia si ...

