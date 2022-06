Italia-Ungheria 11-10, Campagna: “Con la Grecia semifinale difficile per il Settebello” (Di mercoledì 29 giugno 2022) “La sensazione è stata subito quella di una squadra che è entrata immediatamente dentro la partita. Ad eccezione dell’ultimo minuto, dove siamo calati un po’ di concentrazione, ma ci può stare quando sei in vantaggio di quattro gol, siamo stati quasi perfetti. Abbiamo girato il fattore ambientale a loro sfavore; infatti hanno sbagliato molto, soprattutto nei momenti decisivi”. Lo ha detto il commissario tecnico del Settebello, Sandro Campagna, dopo la vittoria da urlo dell’Italia della pallanuoto maschile contro l’Ungheria: “Tra 48 ore questa partita sarà cancellata perché ci sarà una semifinale mondiale da affrontare. Con la Grecia ci attende un match più difficile dal punto di vista emotivo e psicologico. Loro hanno tanti giocatori di esperienza, ma noi siamo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 giugno 2022) “La sensazione è stata subito quella di una squadra che è entrata immediatamente dentro la partita. Ad eccezione dell’ultimo minuto, dove siamo calati un po’ di concentrazione, ma ci può stare quando sei in vantaggio di quattro gol, siamo stati quasi perfetti. Abbiamo girato il fattore ambientale a loro sfavore; infatti hanno sbagliato molto, soprattutto nei momenti decisivi”. Lo ha detto il commissario tecnico del, Sandro, dopo la vittoria da urlo dell’della pallanuoto maschile contro l’: “Tra 48 ore questa partita sarà cancellata perché ci sarà unamondiale da affrontare. Con laci attende un match piùdal punto di vista emotivo e psicologico. Loro hanno tanti giocatori di esperienza, ma noi siamo ...

