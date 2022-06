Incendio a Ostia: fiamme in un appartamento (FOTO) (Di mercoledì 29 giugno 2022) In questo periodo sembra non esserci pace. La Capitale è avvolta da una colonna di fumo che per un motivo o per un altro sta diventando la protagonista delle giornate dei cittadini. Questa volta nel mirino della stagione degli incendi, un appartamento in Via Capo Spartivento a Ostia che stamattina è stato distrutto dalle fiamme. Leggi anche: Incendi Roma, 400 incendi in 48 ore: mancano acqua e risorse. La città non ce la fa da sola Incendio a Ostia stamattina Dalle prime ricostruzioni l’appartamento si trova al quarto piano di una palazzina in Via Capo Spartivento. Nonostante lo scenario spaventoso, nessuno è rimasto ferito. I proprietari, fortunatamente, non erano in casa. Grazie all’immediato e tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, l’Incendio è stato spento. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 giugno 2022) In questo periodo sembra non esserci pace. La Capitale è avvolta da una colonna di fumo che per un motivo o per un altro sta diventando la protagonista delle giornate dei cittadini. Questa volta nel mirino della stagione degli incendi, unin Via Capo Spartivento ache stamattina è stato distrutto dalle. Leggi anche: Incendi Roma, 400 incendi in 48 ore: mancano acqua e risorse. La città non ce la fa da solastamattina Dalle prime ricostruzioni l’si trova al quarto piano di una palazzina in Via Capo Spartivento. Nonostante lo scenario spaventoso, nessuno è rimasto ferito. I proprietari, fortunatamente, non erano in casa. Grazie all’immediato e tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, l’è stato spento. ...

