In otto piccoli Comuni multe di 500 euro a chi discrimina le persone Lgbt+ 

(Di mercoledì 29 giugno 2022) AGI – Il Comune più piccolo d'Italia, Morterone, il primo con in maggioranza il Partito Gay Lgbt+, ha approvato una delibera che prevede una sanzione amministrativa di 500per chi fa dichiarazioni o azionitorie verso lelesbiche, gay, bisessuali e trans nel suo territorio o sulle pagine web collegate al paese. Il contributo del sindaco di centrodestra “Dove non arriva lo Stato, col Parlamento che ha bocciato la legge Zan, arriviamo noi – dice all'AGI Andrea Grassi, assessore del Partito Gay Lgbt+ -. Sono molto contento anche perché la delibera è stata sostenuta dal sindaco Dario Pesenti e dal vice Marco Formenti che dimostrano come il sostegno allezione di questo tipo arrivi anche dal centrodestra. Loro ci hanno messo la faccia in prima persona”. La sanzione riguarderà, spiega, ...

AGI - Il Comune più piccolo d'Italia, Morterone, il primo con in maggioranza il Partito Gay Lgbt+, ha approvato una delibera che prevede una sanzione amministrativa di 500 euro per chi fa