Il sequel di Dirty Dacing si farà | arriverà nei cinema nel 2024

radiosintony : Dirty Dancing 2, ecco la data del sequel - RadioSubasio : Dirty Dancing, il sequel uscirà nel 2024 - vaux_hall : Guardiamo il lato positivo: finalmente il sequel già annunciato di Dirty Dancing ha un senso. - simonabastiani : La @Lionsgate ha comunicato la data di uscita di Dirty Dancing 2: ecco quando ritroveremo Baby e Johnny - Think_movies : “Dirty Dancing”: svelata la data di uscita del sequel -

C'è già attesa e grande curiosità per ildel film cult 'Dancing', uscito nel 1987 e interpretato da Patrick Swayze e Jennifer Grey. Le riprese della nuova pellicola dovrebbero avere inizio alla fine di quest'anno e l'uscita si ...La regia del primo film era di Kenny Ortega , un regista il cui nome si è spesso legato a progetti musicali (il suo prossimo lavoro infatti, sarà dirigereDancing 2 ), mentre ilè stato ... Dirty Dancing: ecco quando arriverà il sequel Dirty Dancing is finally getting the long-delayed sequel treatment that so many '80s classics have had. Helpfully – or confusingly – the sequel to the 1987 original is also called Dirty Dancing. Much ...Il film cult anni '80 Dirty Dancing sta per tornare al cinema con un sequel. Ecco quando verrà rilasciato in tutti i cinema del mondo.