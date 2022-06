Il numero sulla maglia e l’emozione di tornare in nerazzurro: a tutto Lukaku (Di mercoledì 29 giugno 2022) Romelu Lukaku è tornato! Il calciatore belga è atterrato questa mattina presto a Milano e ha poi seguito il programma di rito, con visite mediche e firma. Una forte emozione per Big Rom, che vestirà la maglia 90. “tornare è un’emozione forte, penso che quella che ho vissuto un anno fa con questa squadra sia stata una bella storia. L’Inter mi ha dato tanto e spero di fare anche meglio di prima. Adesso è arrivato il momento di lavorare tutti insieme, sperando di fare meglio di prima. È come tornare a casa. Penso che a Milano io e la mia famiglia siamo stati veramente bene grazie alla gente, ai tifosi e ai miei compagni. Dal primo giorno quando sono arrivato qui tutti mi hanno aiutato tanto, sono veramente contento. Non ho neanche lasciato casa mia quando sono andato in Inghilterra, a dimostrazione di quanto sia contento ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 29 giugno 2022) Romeluè tornato! Il calciatore belga è atterrato questa mattina presto a Milano e ha poi seguito il programma di rito, con visite mediche e firma. Una forte emozione per Big Rom, che vestirà la90. “è un’emozione forte, penso che quella che ho vissuto un anno fa con questa squadra sia stata una bella storia. L’Inter mi ha dato tanto e spero di fare anche meglio di prima. Adesso è arrivato il momento di lavorare tutti insieme, sperando di fare meglio di prima. È comea casa. Penso che a Milano io e la mia famiglia siamo stati veramente bene grazie alla gente, ai tifosi e ai miei compagni. Dal primo giorno quando sono arrivato qui tutti mi hanno aiutato tanto, sono veramente contento. Non ho neanche lasciato casa mia quando sono andato in Inghilterra, a dimostrazione di quanto sia contento ...

