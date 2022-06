Ideologie da combattere quando si parla di siccità. Parla la n°1 dell’Ance (Di mercoledì 29 giugno 2022) Più di una volta, Parlando di rete di distribuzione dell’acqua, di impianti per la raccolta, dei lavori per rendere tutto il sistema più efficiente e dei puntualissimi allarmi estivi sulla siccità, la presidente dell’Ance (Associazione nazionale costruttori edili), Federica Brancaccio, ci ripete che costruzione e manutenzione sono due componenti paritarie dello stesso progetto di recupero dell’efficienza idrica. E c’è un’altra coppia interessante nella sua lettura, non polemica e non allarmistica, ma agganciata ai fatti cui stiamo assistendo e ai disagi che cominciamo tutti a sentire, ed è quella formata dagli interventi per la rete idrica e da quelli per contrastare il dissesto idrogeologico. “Perché le due questioni sono associate e se non affrontiamo, con opere e con attenzione continua alla manutenzione, la prima ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 giugno 2022) Più di una volta,ndo di rete di distribuzione dell’acqua, di impianti per la raccolta, dei lavori per rendere tutto il sistema più efficiente e dei puntualissimi allarmi estivi sulla, la presidente(Associazione nazionale costruttori edili), Federica Brancaccio, ci ripete che costruzione e manutenzione sono due componenti paritarie dello stesso progetto di recupero dell’efficienza idrica. E c’è un’altra coppia interessante nella sua lettura, non polemica e non allarmistica, ma agganciata ai fatti cui stiamo assistendo e ai disagi che cominciamo tutti a sentire, ed è quella formata dagli interventi per la rete idrica e da quelli per contrastare il dissesto idrogeologico. “Perché le due questioni sono associate e se non affrontiamo, con opere e con attenzione continua alla manutenzione, la prima ...

Pubblicità

YerleShannara : @Gumtetbegrcat Continui a rigirare la pizza e a chiamare fascista chi vuole combattere le ideologie fasciste... Vis… - palbix : Gli USA han passato 20 anni in Afghanistan a combattere le ideologie talebane e poi si è scoperto che i peggio tale… - Mary53627358 : @La_manina__ L'ignoranza è dura da combattere, quando si hanno delle ideologie estremiste e medioevali...Una quota… - amarcord65 : @e_falce @LaBombetta76 Il mondo alla rovescia. Non sono il fascismo, il comunismo, il razzismo le ideologie da comb… - imPede_ : @M_Rachele Voi dovete sparire dall'Italia, non combattere per ideologie retrograde ed ignoranti! -