Giro Donne 2022 | la startlist e l’ordine di partenza della cronometro iniziale Tutti gli orari

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Tutto pronto per il via del. Domani parte la Corsa Rosa con la primaindividuale, un prologo di 4,75 km completamente pianeggiante in quel di Cagliari. Prima sfida per la Maglia Rosa: chi riuscirà ad agguantare il simbolo del primato? Occhio ovviamente anche ai distacchi per la classifica generale. Andiamo a scoprire nel dettaglio glie laprova contro il tempo. ORDINE DI1 185 MISSIAGGIA Alessia (ITA) TEAM MENDELSPECK 1 12:50:00 2 141 MENA SOLANO Milagro (CRC) SERVETTO MAKHYMO BELTRAMI TSA 2 12:51:00 3 104 ZONTONE Asia (ITA) ISOLMANT PREMAC VITTORIA 3 12:52:00 4 13 ?EŠULIEN? Inga (LTU) AROMITALIA ...