Europa, Putin e a capo (Di mercoledì 29 giugno 2022) In una guerra capace di durare anni, i Paesi della Ue pagano un prezzo altissimo: materie prime alle stelle, inflazione, instabilità sociale. Le sanzioni sono armi spuntate mentre il rublo, così come il «dominus» del Cremlino, si rafforza e la Russia appare tutto fuorché isolata. Eppur si muore. I volti delle migliaia di vittime civili, dei soldati che cadono sul fronte ucraino svaniscono nelle nebbie di un rinfacciarsi propagandistico che non conduce da nessuna parte. L’Europa non lo dice ma sta pagando un prezzo altissimo alla guerra in Ucraina. Magari in rubli... La moneta russa è oggi quella che ha avuto la migliore performance del mondo. C’è nelle parole di Dmitrij Medvedev - ora vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa - in risposta al coro «l’Ucraina presto nell’Unione europea» intonato dalla presidente della Commisisone Ursula von der ... Leggi su panorama (Di mercoledì 29 giugno 2022) In una guerra capace di durare anni, i Paesi della Ue pagano un prezzo altissimo: materie prime alle stelle, inflazione, instabilità sociale. Le sanzioni sono armi spuntate mentre il rublo, così come il «dominus» del Cremlino, si rafforza e la Russia appare tutto fuorché isolata. Eppur si muore. I volti delle migliaia di vittime civili, dei soldati che cadono sul fronte ucraino svaniscono nelle nebbie di un rinfacciarsi propagandistico che non conduce da nessuna parte. L’non lo dice ma sta pagando un prezzo altissimo alla guerra in Ucraina. Magari in rubli... La moneta russa è oggi quella che ha avuto la migliore performance del mondo. C’è nelle parole di Dmitrij Medvedev - ora vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa - in risposta al coro «l’Ucraina presto nell’Unione europea» intonato dalla presidente della Commisisone Ursula von der ...

Pubblicità

elio_vito : Parlano di complessità ma la realtà è semplice. È la Russia di Putin che ha invaso l’Ucraina, ucciso, stuprato, de… - alex_orlowski : Stiamo vivendo un momento storico Trump rischia il carcere, la Nato si allarga, Ucraina e Moldavia candidate per la… - Piu_Europa : 'Gli effetti di questa guerra sono imprevedibili, ora ci troviamo un'Unione europea più unita, una Nato più unita e… - sud_delmondo : RT @alex_orlowski: Stiamo vivendo un momento storico Trump rischia il carcere, la Nato si allarga, Ucraina e Moldavia candidate per la UE.… - GloriaR69856969 : RT @alex_orlowski: Stiamo vivendo un momento storico Trump rischia il carcere, la Nato si allarga, Ucraina e Moldavia candidate per la UE.… -