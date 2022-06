“È il suo corpo”. Finite le speranze di ritrovare Michael, il 19enne scomparso da 3 giorni (Di mercoledì 29 giugno 2022) Michael Hafner trovato morto. Il lago di Monticolo, alle porte di Bolzano, dove si era recato per una gita insieme ad un amico, ha restituito il suo corpo dopo che domenica 26 giugno era visto scomparire tra le onde. A lanciare l’allarme domenica scorsa è stato un amico del 19enne che si trovava con lui sulla spiaggia. Immediata la richiesta di aiuto, che però non ha avuto il lieto fine in cui tutti speravano. Markus Gasser, del Soccorso acquatico Bolzano, aveva spiegato che carabinieri, vigili del fuoco, volontari la squadra del soccorso acquatico del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano avrebbero lavorato fino a sera per conoscere la sorte del ragazzo disperso. Michael Hafner trovato morto: sotto choc gli amici Nella giornata di ieri si era levato in volo anche un drone ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 giugno 2022)Hafner trovato morto. Il lago di Monticolo, alle porte di Bolzano, dove si era recato per una gita insieme ad un amico, ha restituito il suodopo che domenica 26 giugno era visto scomparire tra le onde. A lanciare l’allarme domenica scorsa è stato un amico delche si trovava con lui sulla spiaggia. Immediata la richiesta di aiuto, che però non ha avuto il lieto fine in cui tutti speravano. Markus Gasser, del Soccorso acquatico Bolzano, aveva spiegato che carabinieri, vigili del fuoco, volontari la squadra del soccorso acquatico delpermanente dei vigili del fuoco di Bolzano avrebbero lavorato fino a sera per conoscere la sorte del ragazzo disperso.Hafner trovato morto: sotto choc gli amici Nella giornata di ieri si era levato in volo anche un drone ...

