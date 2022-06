Draghi lascia in anticipo il vertice Nato, stasera a Roma. Alta tensione nel governo, Conte un'ora da Mattarella (Di mercoledì 29 giugno 2022) Mario Draghi richiamato a Palazzo Chigi con un giorno di anticipo dal vertice Nato (dove sarà rappresentato dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini). Sul tavolo del governo un... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 29 giugno 2022) Mariorichiamato a Palazzo Chigi con un giorno didal(dove sarà rappresentato dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini). Sul tavolo delun...

Pubblicità

muntzer_thomas : RT @matt1news: DRAGHI RIENTRA IN ANTICIPO DA MADRID E LASCIA GUERINI A FARE LE SUE VECI. (ANSA) - MamolkcsMamol : RT @matt1news: DRAGHI RIENTRA IN ANTICIPO DA MADRID E LASCIA GUERINI A FARE LE SUE VECI. (ANSA) - luciano55321084 : Draghi lascia in anticipo il vertice Nato. L'agenda: tensioni nel governo e Cdm urgente sulle bollette. Conte sale… - maristaurru : RT @GianlucaCastro8: L'Italia di Draghi somiglia sempre più a quello che offre da bere agli amici al bar ma lascia a casa i figli a pancia… - BabbaiFabry : RT @MatteoRenzotti: Mentre #Draghi senza manco un voto interferisce nel #M5S per distruggerlo.Anche oggi il @Mov5Stelle il #governodeipeg… -