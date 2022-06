Draghi | ho parlato con Conte | ci vedremo presto Il governo non rischia

Pubblicità

elenabonetti : 'È un metodo, quello che occorre adottare per fare il centro. Un metodo già sperimentato, e che funziona: quello de… - petergomezblog : Richieste a Grillo di rimuovere Conte dai 5s. Draghi corre ai ripari : “Ho parlato con Conte poco fa abbiamo cominc… - telodogratis : M5S, Draghi: “Parlato con Conte, governo non rischia” - OharaPina : Draghi: “Ho parlato con Conte poco fa abbiamo cominciato a chiarirci.” Quindi il nostro ‘capacissimo’ PDC è pure u… - InfinitoIsacco : RT @petergomezblog: Richieste a Grillo di rimuovere Conte dai 5s. Draghi corre ai ripari : “Ho parlato con Conte poco fa abbiamo cominciato… -

- Il chiarimento è avviato: il presidente del Consiglio Marioparla a margine del vertice Nato di Madrid della polemica scatenata da una sua presunta telefonata a Grillo per rimuovere l'..."Sono sconcertato dalle parole dicontro di me". A dirlo è Giuseppe Conte dopo che il sociologo Domenico De Masi in un'intervista al Fatto Quotidiano ha rivelato che il premier r Marioavrebbe richiesto a Beppe Grillo di rimuovere dal Movimento Giuseppe Conte . "Sono solo storielle", ha commentato il fondatore del Movimento. Ma da Conte arriva un duro attacco al preisdente ...Giuseppe Conte, questa mattina, ha convocato un punto stampa chiedendo a Draghi di non intromettersi all'interno delle questioni del M5s. Mario Draghi ha risposto da Madrid dove si sta svolgendo il su ...Così il premier, a margine del vertice Nato di Madrid, sulla polemica scatenata da una sua presunta telefonata a Grillo per rimuovere l'attuale capo politico dei Cinquestelle ...