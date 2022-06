Domenica a Bergamo tornano le Grazielliadi (Di mercoledì 29 giugno 2022) La manifestazione Dopo due lunghi anni di stop, tornano le Grazielliadi, la XII edizione dell’olimpiade della Graziella. Un evento per grandi e piccini, con lo scopo non solo di promuovere la mobilità sostenibile ma anche tutto ciò che ne deriva: salute, divertimento, aggregazione. La location di questa edizione sarà il parco Baden Powell di Celadina, vicino alla ex centrale elettrica di Daste a Bergamo, dove la manifestazione si chiuderà con l’ultima prova e le premiazioni. Le discipline verranno svelate solo il giorno stesso delle gare. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 29 giugno 2022) La manifestazione Dopo due lunghi anni di stop,le, la XII edizione dell’olimpiade della Graziella. Un evento per grandi e piccini, con lo scopo non solo di promuovere la mobilità sostenibile ma anche tutto ciò che ne deriva: salute, divertimento, aggregazione. La location di questa edizione sarà il parco Baden Powell di Celadina, vicino alla ex centrale elettrica di Daste a, dove la manifestazione si chiuderà con l’ultima prova e le premiazioni. Le discipline verranno svelate solo il giorno stesso delle gare.

Pubblicità

webecodibergamo : Tutti in Graziella! - AmoBergamo : #Bergamo Senza le coppe, come sarà il calendario della Dea? Probabili più gare la domenica - AmoBergamo : #Bergamo L’elenco degli autovelox in Lombardia fino a domenica 3 luglio 2022 - ElenaBarabani : @femme3000 Devi fare diretto per Arlanda? Non so la tua data precisa perciò non posso vedere ma se se vai sul sito… - ElenaBarabani : @femme3000 Sara io ci vado sempre da Bergamo, hanno voli quasi tutti i giorni a parte domenica se ricordo bene. -

Alla 71Trento - Bondone il CIVM arriva a metà ... ma il siciliano di Bergamo Rosario Parrino si è rivelato subito pungente sulla Cupra Leon ed il ... che insegue con tenacia dopo la vittoria in gara 2 la scorsa domenica. Torna in gara il vicentino di ... Al tiro a segno di Pisa un weekend internazionale ... Unlimited, Light Varmint e Sporter, e Domenica 3 luglio le categorie A. C: Heavy Varmint Air 27j e ... Giovanni Ricci Maccarini, e dai plurititolati Michele Galati e Walter Pieretti (BR Bergamo), ... L'Eco di Bergamo Il Piccolo Birrificio Clandestino festeggia 12 anni con una tre giorni di eventi Le date da segnare sul calendario sono venerdì 1°, sabato 2 e domenica 3 luglio; una "tre giorni" dal programma ricco, vivace e spumeggiante. Le attività si svolgeranno direttamente negli spazi - sia ... Silvano Petrosino, «il disordine salverà le nostre città» A Le Primavere di Como lo scorso aprile un intervento del filosofo milanese, che si interroga sul vero significato dell’«abitare» e si chiede da cosa dovrebbero ripartire le nostre città. Quella che v ... ... ma il siciliano diRosario Parrino si è rivelato subito pungente sulla Cupra Leon ed il ... che insegue con tenacia dopo la vittoria in gara 2 la scorsa. Torna in gara il vicentino di ...... Unlimited, Light Varmint e Sporter, e3 luglio le categorie A. C: Heavy Varmint Air 27j e ... Giovanni Ricci Maccarini, e dai plurititolati Michele Galati e Walter Pieretti (BR), ... Domenica a Bergamo tornano le Grazielliadi - Cronaca, Bergamo Le date da segnare sul calendario sono venerdì 1°, sabato 2 e domenica 3 luglio; una "tre giorni" dal programma ricco, vivace e spumeggiante. Le attività si svolgeranno direttamente negli spazi - sia ...A Le Primavere di Como lo scorso aprile un intervento del filosofo milanese, che si interroga sul vero significato dell’«abitare» e si chiede da cosa dovrebbero ripartire le nostre città. Quella che v ...