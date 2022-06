Conte attacca Draghi: “Grave che un premier tecnico si intrometta nella vita del M5S” (Di mercoledì 29 giugno 2022) ROMA – Il presidente del M5s Giuseppe Conte si è detto “sconcertato” riguardo alcune indiscrezioni di stampa su una richiesta del premier Mario Draghi a Beppe Grillo di rimuoverlo dal ruolo di leader dei pentastellati. “Vorrei precisare che Grillo mi aveva riferito di queste telefonate, vorrei chiarire che siamo una comunità, lavoriamo insieme. Lo trovo sinceramente Grave che un premier tecnico, che ha avuto da noi sin dall’inizio investitura, si intrometta nella vita di forze politiche che lo sostengono”, ha detto Conte. E ha poi aggiunto: “Noi sin qui abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a sostenerlo con lealtà, correttezza, non nascondendo i passaggi difficili per noi, che ci procurano sofferenza. Sono rimasto ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 29 giugno 2022) ROMA – Il presidente del M5s Giuseppesi è detto “sconcertato” riguardo alcune indiscrezioni di stampa su una richiesta delMarioa Beppe Grillo di rimuoverlo dal ruolo di leader dei pentastellati. “Vorrei precisare che Grillo mi aveva riferito di queste telefonate, vorrei chiarire che siamo una comunità, lavoriamo insieme. Lo trovo sinceramenteche un, che ha avuto da noi sin dall’inizio investitura, sidi forze politiche che lo sostengono”, ha detto. E ha poi aggiunto: “Noi sin qui abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a sostenerlo con lealtà, correttezza, non nascondendo i passaggi difficili per noi, che ci procurano sofferenza. Sono rimasto ...

