Wimbledon 2022 | pessima prestazione di Camila Giorgi | out al primo turno contro Frech

(Di martedì 28 giugno 2022) A sorpresaè eliminata aldel torneo di. L’azzurra, al termine di una partita che l’ha vista commettere ben 46 errori non forzati, si è arresa con lo score di 7-6(4) 6-1 a Magdalena. Sfida che si è sostanzialmente decisa nellottatissimo set, al termine del quale purtroppo lanon è riuscita a riordinare le idee, finendo poi per cedere di schianto nella seconda frazione. TABELLONE MONTEPREMI RIVIVI LA DIRETTASET – Un’ora e venti di vera battaglia, alla fine della quale è la tennista polacca a prevalere al tie break per sette punti a quattro. Tante le occasioni perse da, che concretizza solo una delle otto palle break avute nel ...

RaiNews : Non ho parole per descrivere l'estrema delusione che provo'. Con queste parole @MattBerrettini ha annunciato il rit… - Agenzia_Ansa : Berrettini positivo al Covid, niente Wimbledon: l'annuncio del tennista su Instagram #ANSA - repubblica : Berrettini si ritira da Wimbledon, e' positivo al Covid - TV7Benevento : Wimbledon 2022, Sonego al secondo turno: risultati degli italiani - - nestquotidiano : Sonego al secondo turno di Wimbledon, eliminata Paolini -

La due volte campionessa diha annullato con il servizio la prima palla break concessa, ma un errore di dritto le è stato fatale sulla seconda. Determinata a non lasciare andare il parziale ...Il Colosseo come sfondo per dare il via al cammino verso Parigi ...Esordio amaro a Wimbledon per Musetti: il tennista italiano è stato sconfitto in tre set dall'americano Fritz, che accede così al secondo turno ...Londra, 28 giu. – (Adnkronos) – Lorenzo Sonego avanza al secondo turno del tabellone del singolare maschile di Wimbledon 2022, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi ...