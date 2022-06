Ucraina: Draghi, 'Kiev decide quale pace, ma pronti a cogliere eventuali spazi negoziali' (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "La pace dovrà essere quella che vuole l'Ucraina ma, come ha detto il presidente Biden" dobbiamo "essere pronti a cogliere spazi negoziali se dovessero presentarsi". Così il premier Mario Draghi nella conferenza stampa al termine del G7. Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Ladovrà essere quella che vuole l'ma, come ha detto il presidente Biden" dobbiamo "esserese dovessero presentarsi". Così il premier Marionella conferenza stampa al termine del G7.

Pubblicità

Palazzo_Chigi : #G7GER, seconda giornata di lavori. Draghi: Restiamo uniti a sostegno dell'#Ucraina. Se perde, tutte le democrazie… - Palazzo_Chigi : #G7GER Draghi: Lo sblocco del grano in Ucraina è essenziale per la sicurezza alimentare. Dobbiamo dare tutto il nos… - Palazzo_Chigi : #G7GER, Draghi: La decisione di dare all'Ucraina lo status di candidato è importante anche per l'#UE. L'Unione ha m… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Draghi: 'Accordo Kiev-Mosca sul grano? Per Guterres vicini al momento della verità' #guterres #russia #mariodraghi #u… - benjamn_boliche : Draghi: 'Il segretario generale dell'Onu Guterres ha detto che siamo oramai vicini al momento della verità per capi… -