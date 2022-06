Terrorismo: leader Al Qaida ucciso da un drone Usa in Siria (Di martedì 28 giugno 2022) L'esercito americano ha dichiarato di aver compiuto un attacco nella provincia Siriana di Idlib lunedì 27 giugno contro un leader del gruppo jihadista Hurras al-Din, vicino ad al Qaeda L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 28 giugno 2022) L'esercito americano ha dichiarato di aver compiuto un attacco nella provinciana di Idlib lunedì 27 giugno contro undel gruppo jihadista Hurras al-Din, vicino ad al Qaeda L'articolo proviene da Firenze Post.

