Sorpreso con kalashnikov e granate | condannato a 8 anni

(Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Cinque, tre pistole, dieci, 15 caricatori, un silenziatore, 70 proiettili calibro 7.62 e 290 munizioni da guerra. E’ l’arsenale che è costato a Orazio Nasca, 51, una condanna a 8di carcere, 18mila euro di multa e l’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici. A pronunciare la sentenza, al termine del processo con rito abbreviato, è stato il giudice di Milano Guido Salvini che ha respinto la richiesta della difesa, rappresentata dagli avvocati Mario Cariati e Maristella Nuzzo, di un patteggiamento a 4. L’uomo, nato a Saronno e detenuto nel carcere di San Vittore, era stato controllato il 16 novembre 2021 in viale Rubicone a Milano e nel bagagliaio della sua auto la polizia aveva trovato l’armamentario. In particolare oltre ai cinque fucili d’assalto ...

In particolare oltre ai cinque fucili d'assalto di origine dell'Est, era stata recuperata una pistola semiautomatica proveniente dagli arsenali dell'ex Urss