Rubano fa i complimenti a Campese: “Ulteriore occasione di crescita per l’intero Sannio” (Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 33esimo seggio della Camera di Commercio Irpinia Sannio è stato oggi assegnato, al sannita Antonio Campese, in rappresentanza dell’apparentamento “Confcommercio Avellino–Casartigiani Avellino”. Con la nomina di Antonio Campese, il numero dei componenti sanniti del nuovo consiglio aumenta da 7 a 8. Con il collega saranno in aula, infatti, Antonio Mastrantuono e Rino Lemmo in quota Coldiretti, Anna Pezza e Claudio Monteforte per Confindustria, Raffaele Amore per la Cia, l’ingegnere Giacomo Pucillo e Annarita De Blasio della Cna beneventana. “Le mie più sincere congratulazioni ad Antonio Campese per questa nomina e a tutti gli altri sanniti, ben otto, che siederanno in aula con lui”. Così dichiara il Vice coordinatore regionale e Commissario provinciale di Forza Italia Francesco Maria ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 33esimo seggio della Camera di Commercio Irpiniaè stato oggi assegnato, al sannita Antonio, in rappresentanza dell’apparentamento “Confcommercio Avellino–Casartigiani Avellino”. Con la nomina di Antonio, il numero dei componenti sanniti del nuovo consiglio aumenta da 7 a 8. Con il collega saranno in aula, infatti, Antonio Mastrantuono e Rino Lemmo in quota Coldiretti, Anna Pezza e Claudio Monteforte per Confindustria, Raffaele Amore per la Cia, l’ingegnere Giacomo Pucillo e Annarita De Blasio della Cna beneventana. “Le mie più sincere congratulazioni ad Antonioper questa nomina e a tutti gli altri sanniti, ben otto, che siederanno in aula con lui”. Così dichiara il Vice coordinatore regionale e Commissario provinciale di Forza Italia Francesco Maria ...

