Pubblicità

FIT

GROTTAZZOLINA - Squadra chenon si cambia . Non esiste detto più azzeccato per confermare il tandem alla guida dello staff ... Massimilianoe Mattia Minnoni saranno ancora rispettivamente ...Squadra chenon si cambia. Non esiste detto più azzeccato per confermare il tandem alla guida dello staff ... Massimilianoe Mattia Minnoni saranno ancora rispettivamente primo allenatore e ... Ortenzi vince la sfida interna con Rottoli e passa al secondo turno PALLAVOLO - Squadra che vince non si cambia. Non esiste detto più azzeccato per confermare il tandem alla guida dello staff tecnico grottese 2022/23. Dopo la tanto agognata promozione, è tempo di volt ...La Nuova Grosseto vince 2-1 sull’Aurora Pitigliano e stacca il pass per ... Gubernari (11’ st Foudal), Ortenzi, Contadini, M. Biribicchi, Corona, Curini. A disp.: Stefani, L. Biribicchi, Crisanti, ...