Napoli, da Deulofeu in poi: tutti in stand - by (Di martedì 28 giugno 2022) Napoli - Mertens in attesa e Deulofeu pure . Affare bloccato, strozzato da quelli che sono i nodi di un momento quantomeno delicato: la telenovela del rinnovo di Dries, giunta ormai alle battute ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 28 giugno 2022)- Mertens in attesa epure . Affare bloccato, strozzato da quelli che sono i nodi di un momento quantomeno delicato: la telenovela del rinnovo di Dries, giunta ormai alle battute ...

Pubblicità

sportli26181512 : Napoli, da Deulofeu in poi: tutti in stand-by: Vendere prima di comprare: anche il Valencia per Politano aspetta di… - Francereale97 : #Meret ha rinnovato col #Napoli fino al 2026, sarà lui il portiere del futuro, per il ruolo di secondo già bloccato… - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: Napoli, da Politano a Demme: la lista di partenza per puntare a Deulofeu - TomGuai : @diego_tvl @tuttonapoli Stiamo dicendo la stessa cosa ,il Napoli quando vuole veramente qualcuno lo prende subito… - sportli26181512 : Napoli, da Politano a Demme: la lista di partenza per puntare a Deulofeu: Napoli, da Politano a Demme: la lista di… -