Mutti Centromarca | “Contro perdita potere d’acquisto servono interventi urgenti”

(Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Per affrontare gli effetti negativi dell’inflazione importata,provvedimenti del governo e dell’Ue a sostegno delle imprese e della domanda. Lo ha detto all’Adnkronos il presidente di, Francesco, a margine del convegno ‘Confini instabili – Scenari geopolitici, effetti sociali ed economici, opzioni per il Paese e l’industria di marca’, che si è tenuto oggi a Milano. “Come-spiega- abbiamo fatto tre richieste al governo, a nostro avviso molto: la prima è l’eliminazione dell’aliquota Iva su tutto ciò che è il carrello di base della spesa”; si tratta di “uno sforzo importante dal punto di vista economico, ma che avrebbe la grande capacità di ridurre immediatamente la spinta inflazionistica soprattutto sui beni primari per ...

